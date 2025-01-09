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الادعاء الألماني يرفع دعوى قضائية على ثلاثة ألمان بتهمة التجسس

06:36 م الخميس 09 يناير 2025

الادعاء الألماني

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(د ب أ)

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية على ثلاثة ألمان بتهمة التجسس لصالح الصين.

وأوضحت أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا أنه يُشتبه في أن المتهمين حصلوا على معلومات حول تكنولوجيا عسكرية بهدف نقلها إلى جهاز الاستخبارات الصيني "إم إس إس". وقال الادعاء إن هناك شكوكا كافية حول تورطهم في العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وستنظر دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف فيما إذا كانت ستقبل الدعوى وموعد المحاكمة في حال قبل الدعوى.

وكان ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة في أبريل من العام الماضي في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج.

وأعلنت السلطات الألمانية حينذاك أنها قامت بتفتيش أماكن سكنهم وأماكن عملهم.

وأوضحت السلطات أن المتهمين كانوا يجرون أثناء توقيفهم مفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة بالدرجة الأولى لتطوير القوة القتالية البحرية للصين.

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