"ثاني أكبر منطقة بأمريكا".. إغلاق 19 مجمعا مدرسيا بلوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات

القاهرة- مصراوي

أعلنت السلطات الأمريكية في مقاطعة لوس أنجلوس، يوم الخميس، إغلاق 19 منطقة مدرسية بسبب اندلاع خمسة حرائق غابات مدمرة في أنحاء المقاطعة، وفقًا لمكتب التعليم.

وشملت عمليات الإغلاق منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة (LAUSD)، التي تُعد ثاني أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة وأكبر منطقة مدرسية في ولاية كاليفورنيا.

وجاء في بيان صادر عن منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة صباح الخميس: "تسببت مجموعة من العوامل - الرياح العاتية، والحرائق المشتعلة، والدخان الكثيف - في خلق ظروف خطيرة ومعقدة تهدد سلامة مجتمعاتنا المدرسية."

‼️🚨منطقة في لوس أنجلوس تُمسح من الخارطة بعد أن تحولت إلى رماد نتيجة الحرائق الهائلة التي اجتاحت المدينة . pic.twitter.com/SLxCkGn2rZ — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2025

وأضاف البيان، أن المنطقة تُقيِّم إمكانية تحويل الفصول الدراسية إلى التعليم عن بُعد يوم الجمعة، الموافق 10 يناير. ومن المقرر الإعلان عن القرار بحلول الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

تُعد مقاطعة لوس أنجلوس موطنًا لـ 80 منطقة مدرسية عامة تخدم نحو 1.3 مليون طالب من مراحل التعليم الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية.

وتعمل السلطات على تقييم الوضع بشكل مستمر، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق وحماية السكان والمرافق العامة، مع توقعات بحدوث موجة نزوح كبيرة في حال استمرار الحرائق بهذا الشكل المدمر.