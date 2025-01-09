ميانمار.. مقتل 40 شخصًا بغارة جوية للجيش غرب البلاد

بانكوك - (أ ب)

ذكرت تقارير أن غارة جوية نفذها جيش ميانمار على قرية خاضعة لسيطرة أقلية عرقية مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، بحسب مسؤولين من الأقلية العرقية ومنظمة خيرية محلية اليوم الخميس، وأضافوا أن مئات المنازل احترقت جراء حريق اندلع جراء القصف.

وقال خاينج توخا، الناطق باسم جيش أراكان، لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، إن مقاتلة قصفت القرية عصر أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 40 مدنيا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وتابعوا أن الهجوم وقع أمس الأربعاء، في قرية كياوك ني ماو في جزيرة رامري، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جيش أراكان العرقي في ولاية راخين بغرب البلاد، ولم يعلن الجيش بعد عن أي هجوم في المنطقة.

ولم يتسن تأكيد الوضع في القرية بشكل مستقل، حيث أن خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة مقطوعة على الأغلب في المنطقة.

ويعصف بميانمار العنف الذي بدأ عندما أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة التي كانت ترأسها أون سان سو تشي في فبراير 2021، وبعد استخدام الجيش القوة المميتة لقمع المظاهرات السلمية، حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح وأجزاء كبيرة من البلاد تشهد الآن صراعا.

ولم يتضح السبب وراء استهداف القرية، وتحدث رئيس منظمة خيرية محلية ووسائل إعلام مستقلة عن القصف والخسائر البشرية.