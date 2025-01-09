الأمين العام للناتو يحذر من مخاطر عالمية إذا تراجع الدعم لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب، محذرا من أن تقليص الدعم قد يشجع دولا مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقال روته، خلال جلسة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي عقدت في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه من تدريب ومعدات.. لتحقيق النصر في هذه المعركة".

وأشار روته إلى أنه من الضروري وضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن حتى تتمكن في النهاية من بدء المفاوضات مع روسيا لحل الصراع بمبادرة منها.