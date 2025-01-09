لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمين العام للناتو يحذر من مخاطر عالمية إذا تراجع الدعم لأوكرانيا

04:44 م الخميس 09 يناير 2025

الناتو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب، محذرا من أن تقليص الدعم قد يشجع دولا مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقال روته، خلال جلسة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي عقدت في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه من تدريب ومعدات.. لتحقيق النصر في هذه المعركة".

وأشار روته إلى أنه من الضروري وضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن حتى تتمكن في النهاية من بدء المفاوضات مع روسيا لحل الصراع بمبادرة منها.

الناتو برلين أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميانمار.. مقتل 40 شخصًا بغارة جوية للجيش غرب البلاد

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر