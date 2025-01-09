حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل

وكالات

قررت النيابة العامة الكويتية، أمس الأربعاء، حبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يومًا احتياطيًا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن القضية "تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد الإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

ومن المقرر أن تُعرض السعيد على قاضي تجديد الحبس خلال الأيام المقبلة، للنظر في استمرار احتجازها أو الإفراج عنها بكفالة، إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في 31 مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.