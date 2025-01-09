كيف علقت إسرائيل على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان؟

وكالات

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس "آمل أن يسهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أهنئ لبنان على انتخاب رئيس جديد ديد بعد أزمة سياسية متواصلة، على أمل أن يساهم انتخابه في الاستقرار ولمستقبل أفضل للبنان ومواطنيه ولحسن الجوار".

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الثانية قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.

وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.