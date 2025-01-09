السعودية تهنئ جوزيف عون برئاسة لبنان

وكالات

هنأت المملكة العربية السعودية، جوزيف عون بانتخابه الرئيس الـ14 لـ لبنان، اليوم الخميس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية".

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الثانية قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.



وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.