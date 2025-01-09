لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السعودية تهنئ جوزيف عون برئاسة لبنان

04:15 م الخميس 09 يناير 2025

العماد جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هنأت المملكة العربية السعودية، جوزيف عون بانتخابه الرئيس الـ14 لـ لبنان، اليوم الخميس.


وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية".

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الثانية قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية المطلقة.


وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.

جوزيف عون رئاسة لبنان لبنان السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف علقت إسرائيل على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان؟

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر