أول تغريدة على حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد أعوام من الفراغ
04:09 م الخميس 09 يناير 2025
وكالات
نشرت الصفحة الرسمية لموقع الرئاسة اللبنانية، أول منشور لها، بعد أعوام من الفراغ.
وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة لها على موقع "إكس" تويتر سابقًا، اليوم الخميس، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بأكثرية 99 صوتًا.
انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 9, 2025
وأعلن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري.
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