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مكتب إعلام الأسرى: بن غفير أمر بتشكيل جناح تحت الأرض لاعتقال أسرى من غزة

04:02 م الخميس 09 يناير 2025

بن غفير

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وكالات

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ابتكار أبشع الوسائل للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين داخل السجون في ظل وجود صمت دولي عالمي.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أنه تم تشكيل جناح تحت الأرض باسم "راكفت" بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وهو مخصص لاعتقال أسرى من قطاع غزة.

وطالب مكتب إعلام الأسرى، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بالتحرك العاجل للجم الاحتلال ووقف جرائمه.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية يناير 2025، بلغ أكثر من 10400 أسير.

وأشار البيان، إلى أن عدد الأسيرات النساء بلغ 87 أسيرة بينهم 4 من قطاع غزة وفق المعلومات المتاحة، فيما بلغ عدد الأسرى من الأطفال 320.

بن غفير فلسطين غزة
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