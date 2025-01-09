ماذا قال جوزيف عون في أول خطاب له كرئيس لـ لبنان؟

وكالات

قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في أول خطاب له: شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأضاف الرئيس اللبناني، اليوم الخميس، لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا، ونحن وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي.



وأكد، أن اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، متابعًا، "أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".



ولفت عون قائلًا: إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون، لا تدخل في القضاء والمخافر ولا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد.



وقال الرئيس اللبناني، عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون لاستقلال القضاء، وأن أطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، إضافة لأن أدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة.



وتابع عون: عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس للمجلس الأعلى للدفاع، وأن أسهر على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كأداة لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

وتعهد عون بأن يعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان، داعيًا لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوان.

كما تعهد الرئيس اللبناني، بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مضيفًا عهدي التمسك بمبدأ عدم توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة، والتمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة.



وأكد جوزيف عون، أن لبنان الآن لديه فرصة لإقامة علاقات جيدة مع سوريا، متعهدًا أن أدفع مع الحكومات المقبلة باتجاه تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة.



ولفت الرئيس اللبناني، إلى أن عهده التمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية والشفافية، وألا يتهاون في حماية أموال المودعين، موضحًا أنه لا مجال لإضاعة الوقت بعد الآن وفكروا بما سيؤل إليه مستقبل بلدكم.



وشدد على يمارس سياسة الحياد الإيجابي وألا يصدر لدول الخليج والمشرق سوى أفضل ما لديهم، كما تعهد أن يعمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين.