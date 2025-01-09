أول تعليق من الكرملين على مطالب ترامب بضم جرينلاند

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنها "تتابع عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بضم منطقة جرينلاند الدنماركية الواقعة في القطب الشمالي، حيث لروسيا مصالح كبيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "القطب الشمالي منطقة لمصالحنا الوطنية نتابع عن كثب التطور اللافت الذي يبقى لحسن الحظ حتى الآن عند مستوى التصريحات".

وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تؤكد على ضرورة السلام والاستقرار في منطقة القطب الشمالي وتعتبرها ضمن نطاق مصالحها الوطنية والاستراتيجية، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل مع جميع الدول لتحقيق هذه الغاية.

وعلق بيسكوف على مطالب الولايات المتحدة بضم كندا وغرينلاند: "نحن موجودون في منطقة القطب الشمالي، وسنستمر في التواجد هناك".

وأضاف بيسكوف: "نحن مهتمون بالحفاظ على أجواء السلام والاستقرار ومستعدون للتعاون مع جميع دول العالم".

ونشر ترامب، خريطة على صفحته في موقع "Truth Social" تظهر فيها جزيرة جرينلاند، إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه.

ولم يوضح معنى المنشور، إلا أنه في وقت سابق، نشر صورتين تظهران خريطة للولايات المتحدة وقد ضمت إليها كندا.

وفي أواخر ديسمبر 2024، قال ترامب إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة جرينلاند، "أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية"، وذلك تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.