‏جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنان ‫ (فيديو)

وكالات

يؤدي جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس.

ووصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى مجلس النواب لحلف اليمين الدستوري وفرقة التشريفات بالحرس الجمهوري في استقباله

رئيس الجمهورية في #لبنان #جوزيف_عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/VKBodxUgFJ — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) January 9, 2025

وأعلن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري.