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‏جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنان ‫ (فيديو)

03:19 م الخميس 09 يناير 2025

جوزيف عون

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وكالات

يؤدي جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس.

ووصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى مجلس النواب لحلف اليمين الدستوري وفرقة التشريفات بالحرس الجمهوري في استقباله

وأعلن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري.

جوزيف عون الانتخابات الرئاسية لبنان
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