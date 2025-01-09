جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"

القاهرة- مصراوي:

فاز قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون، بالانتخابات الرئاسية اللبنانية، في خطوة جاءت استكمالًا لمحاولات إنقاذ البلد من الفوضى وإنهاء أزمة سياسية ممتدة منذ عام 2022، إذ عقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، جلسة صباح اليوم الخميس، لاختيار الرئيس الـ14.

وأعلن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري. ليهزم تصويت 18 نائبا في جولتي التصويت بـ"السيادة والدستور"، في إشارة لرفضهم التصويت على انتخاب قائد الجيش رئيسا للبلاد، واعتبار التصويت تعديلا دستوريا.

وجاء فوز عون بعد ساعات قليلة من الفشل في انتخابه في الجولة الأولى من التصويت، بعد جلسة عاجلة عقدها عون مع الثنائي الشيعي "كتلتي حركة أمل وحزب الله"، ليغير المكون الشيعي في البرلمان تصويته من "الورقة البيضاء" إلى "جوزيف عون".

كانت غالبية الكتل النيابية اللبنانية أعلنت تأييدها لقائد الجيش جوزيف عون، غير أن معارضة بعض التكتلات مثل "لبنان القوي" الذي يتزعمه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي أكد رفضه دعم ترشح عون لانتخابات الرئاسة، إذ يستوجب ترشحه تعديلا دستوريا.

فمن هو جوزيف عون؟

جوزيف خليل عون (61 عامًا) يشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017 وحتى اليوم.

تدرج عون الذي ينتمي إلى الطائفة المسيحية المارونية، في الرتب العسكرية منذ عام 1983 إلى أن وصل إلى رتبة عماد.

حصل عون خلال مسيرته العسكرية على العديد من الأنواط والأوسمة أبرزها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

كما حصل على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.

كان من المقرر أن يحال عون للتقاعد يوم 10 يناير الجاري، لكن البرلمان اتخذ قرارًا في ديسمبر الماضي بالتجديد له لمدة عام.

يشرف عون في الوقت الحالي على نشر عناصر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

أمريكا: عون فرصة ذهبية للبنان

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، إن الإدارة الأمريكية ترى في انتخاب العماد جوزيف عون فرصة ذهبية لتفادي التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

ويتواجد هوكستين حاليًا في لبنان بالتزامن مع التحضيرات التي يجريها البرلمان اللبناني لعقد جلسة ترشيح الرئيس صباح التاسع من يناير.

وطالب هوكستين على هامش لقائه والسفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، بعدد من نواب البرلمان اللبناني بضرورة التمسك بفرصة انتخاب رئيس جديد للدولة وضمان التزام أي رئيس قادم بإتفاق الطائف والاتفاقيات والاصلاحات الضرورية.

سنوات من الفشل لاختيار رئيس جديد

شهدت الساحة السياسية اللبنانية على مدار نحو ثلاثة أعوام حالات إخفاق وفشل في انتخاب رئيس يخلف العماد ميشال عون الذي انتهت ولايته الرئاسية في 2022.

وتعيش لبنان منذ أكتوبر 2022 شغورًا رئاسيًا بعد عجز البرلمان طوال أكثر من عامين على التوافق على اسم رئيس جديد,

وسبق أن عاشت لبنان فراغًا رئاسيًا بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" بموقعها الإلكتروني، بين عامي 2014 و2016، قبل انتخاب ميشال عون.

ويرجع السبب الرئيسي وفقًا لمراقبين في الفشل المتكرر إلى المعادلة الآتية:

أولًا: مرشح ثنائي حزب الله وحركة أمل، سليمان فرنجية.

ثانيًا: جهاد أزعور، مرشح تحالف القوى المسيحية وأطراف أخرى من المعارضة ضد الثنائي الشيعي.