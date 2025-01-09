لاستقبال الرئيس اللبناني.. وصول تشريفات الحرس الجمهوري إلى عين التينة (فيديو)

وكالات

وصلت تشريفات الحرس الجمهوري إلى عين التينة وفرش السجاد الأحمر عند مدخل البرلمان اللبناني، حسبما أفادت مراسلة فضائية سكاي نيوز عربية.

وجاءت هذه التحضيرات بعد الإعلان عن انتخاب جوزيف عون في رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وصول الحرس الجمهوري إلى ساحة النجمة والبدء بفرش "السجاد الأحمر" أمام مدخل مجلس النواب تمهيداً لاستقبال العماد جوزف عون بعد إعلان فوزه بالرئاسة pic.twitter.com/J6vvfYndkw — Future TV :: News (@futuretvnews) January 9, 2025

وانتخب عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على 99 صوتا من أعضاء مجلس النواب اللبناني.