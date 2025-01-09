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لاستقبال الرئيس اللبناني.. وصول تشريفات الحرس الجمهوري إلى عين التينة (فيديو)

03:06 م الخميس 09 يناير 2025

جوزيف عون

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وكالات

وصلت تشريفات الحرس الجمهوري إلى عين التينة وفرش السجاد الأحمر عند مدخل البرلمان اللبناني، حسبما أفادت مراسلة فضائية سكاي نيوز عربية.

وجاءت هذه التحضيرات بعد الإعلان عن انتخاب جوزيف عون في رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وانتخب عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على 99 صوتا من أعضاء مجلس النواب اللبناني.

جوزيف عون رئيس لبنان تشريفات الحرس الجمهوري عين التينة الرئيس اللبناني
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