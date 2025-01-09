فرنسا.. وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين في عاصفة ثلجية وجليدية شمال البلاد

باريس - (أ ب)

أعلنت السلطات الفرنسية في شمال البلاد وفاة شخصين، وإصابة 20 آخرين، بسبب موجة البرد التي جلبت معها الثلوج والجليد.

وقالت السلطات في بيان اليوم الخميس، إن أحد القتيلين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف.

وأضاف البيان أنه عثر على الشخص الآخر متوفيا في بلدة فالنسيان.

وضرب الطقس الجليدي المنطقة لأول مرة أمس الأربعاء، وأوضح البيان أنه جرى استدعاء خدمات الإنقاذ لمواجهة الحوادث المرورية وسقوط الأشخاص في الثلوج والجليد، وأيضا الفيضانات وحالات الطوارئ الأخرى.