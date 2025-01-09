الانتخابات الرئاسية.. وصول أفراد من عائلة جوزيف عون الى مجلس النواب اللبناني (فيديو)

وكالات

وصلت عائلة قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون، إلى مجلس النواب خلال الدورة الثانية من جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وبدأت جلسة الدورة الثانية لمجلس النواب اللبناني، لانتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، بعد فشل الأولى في اختيار جوزيف عون رئيسًا لـ لبنان.

وصول أفراد من عائلة العماد جوزيف عون الى مجلس النواب pic.twitter.com/ynOebJIvW8 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2025

وفيما سبق قالت مصادر سياسية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن نوابا من الثنائي الشيعي، بينهم النائب علي حسن خليل، اجتمعو مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.

وتناول البحث في الربع ساعة الأخير الذي يسبق الجلسة الثانية للبرلمان لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بنودا عدة لاستطلاع موقف عون من عدد من الملفات والقضايا.

ومن بين القضايا التي تبحث بين الطرفين كيفية تطبيق القرار 1701، وإجراءات الجيش اللبناني فيما يتعلق بموضوع السلاح جنوب الليطاني وشماله، كما يتناول المجتمعون موضوع الحكومة المقبلة والحصص الوزارية المقبلة، لا سيما ما يتعلق بوزارة المالية.