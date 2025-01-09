صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لنحو 46 ألفًا

وكالات

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة.

وأضافت الصحة بغزة في بيانها اليومي، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و6 شهداء و109 آلاف و378 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام، مخلفًا الآلاف من الشهداء والمصابين.