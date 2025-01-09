زيلينسكي لوزير الدفاع الأمريكي: تقدمنا كثيرًا ومن غير المعقول أن نستسلم الآن

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف وحلفاءها تقدموا كثيرا ومن غير المعقول أن يستسلموا الآن وألا يعملوا على بناء تحالف دفاعي.

وأشار زيلينسكي إلى أن قواته بحاجة إلى المسيرات لردع العدو وإبقائه بعيدا عن أراضيها، موضحا أن إدارته تعمل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وواثقة من دعم الحلفاء.

وأكد زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسك بعدوانه على أوكرانيا ولا يرغب في إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن تعاون بوتين مع كوريا الشمالية في الحرب على بلاده يظهر مدى الضعف الذي وصل إليه.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة إيقاف "إرهاب روسيا وعلى الحلفاء مساعدتنا لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن بوتين يريد تدمير بلاده بالكامل وأن تهديدات روسيا لا قيمة لها.