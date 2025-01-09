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بعد فشل الأولى.. بدء الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس

02:15 م الخميس 09 يناير 2025

مجلس النواب اللبناني

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وكالات

بدأت جلسة الدورة الثانية لمجلس النواب اللبناني، لانتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، بعد فشل الأولى في اختيار جوزيف عون رئيسًا لـ لبنان.

وفيما سبق قالت مصادر سياسية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن نوابا من الثنائي الشيعي، بينهم النائب علي حسن خليل، اجتمعو مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.

وتناول البحث في الربع ساعة الأخير الذي يسبق الجلسة الثانية للبرلمان لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بنودا عدة لاستطلاع موقف عون من عدد من الملفات والقضايا.

ومن بين القضايا التي تبحث بين الطرفين كيفية تطبيق القرار 1701، وإجراءات الجيش اللبناني فيما يتعلق بموضوع السلاح جنوب الليطاني وشماله، كما يتناول المجتمعون موضوع الحكومة المقبلة والحصص الوزارية المقبلة، لا سيما ما يتعلق بوزارة المالية.

مجلس النواب اللبناني اختيار رئيس لبنان جوزيف عون
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