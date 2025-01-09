مصر تدين الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في تشاد

القاهرة- مصراوي:

أدانت مصر الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادي.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا أمس في محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد".

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وتعرب مصر عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي.

وشددت مصر على دعمها لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية والسلام.

وفيما سبق أعلنت تشاد، أن 19 شخصا قتلوا من بينهم 18 من المهاجمين، أثناء الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة نجامينا.

وبحسب مصادر أمنية عدة، فقد شن مسلحون مقربون من جماعة "بوكو حرام"، هجوما داخل القصر الرئاسي، لكن حرس الرئاسة تمكنوا من السيطرة عليهم.