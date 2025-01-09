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البابا فرانشيسكو يصف الوضع في غزة بأنه "مخز"

01:45 م الخميس 09 يناير 2025

بابا الفاتيكان

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وكالات

صعّد البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخز للغاية".

وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين، الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن خطاب البابا فرانشيسكو يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا.

وجاء في الكلمة "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".

كما ورد في الكلمة "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".

بابا الفاتيكان البابا فرانشيسكو غزة الحملة العسكرية الإسرائيلية
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