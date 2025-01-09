مسؤول روسي يشكك في قدرة "ترامب" على حل الأزمة الأوكرانية

موسكو- (أ ش أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن حل الأزمة الأوكرانية مع تدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمر "غير مرجح".

وأضاف مدفيديف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس: "لا أعلم حقا ما الذي يمكن أن يفعله ترامب خلال فترة ولايته الثانية، لكنه بالتأكيد لن يجعل أحدًا يشعر بالملل منذ البداية، الهدف واضح، النجاح السريع في حل الصراع الأوكراني يبدو غير محتمل، بينما الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرته البطيئة، وحتى المعركة ضد الهجرة لا تبشر بانتصارات كبيرة".

وأشار إلى أن فكرة ضم ترامب لـ"جرينلاند وكندا" لا يمكن أخذها على محمل الجد.

وأضاف "ترامب قرر ببساطة إعادة تشكيل العالم، من خلال إنشاء جغرافيا سياسية جديدة على طراز ترامب، وتحويل الكرة الأرضية المملة والرمادية إلى واحدة نابضة بالألوان".