37 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد وقوات موالية لتركيا بشمال سوريا

دمشق/لندن - (د ب أ)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن قتالا عنيفا يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأضاف المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، أن "محاور القتال في ريف منبج بريف حلب الشرقي شهدت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة استخدمت فيها الفصائل الأسلحة الثقيلة بغطاء جوي تركي في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية في سد تشرين وجسر قره قوزاق".

وأفاد المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان صحفي اليوم، بسقوط 37 قتيلا جراء الاشتباكات توزعت بين 26 قتيلا من القوات الموالية لتركيا، وستة من عناصر قسد، وخمسة مدنيين .

ولفت المرصد إلى أن طائرة حربية تابعة للقوات التركية استهدفت محيط سد تشرين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استمر طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم.

يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمال سوريا، ونفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" ووحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" وقوات قسد.