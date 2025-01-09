روسيا تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة

موسكو- (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها، اليوم الخميس، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة ".

ومن جهة أخرى، أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الخميس، بتسليم مجموعة من المنصات الأرضية الآلية "ديبيشا" إلى القوات الروسية.

وقالت الشركة: "قامت شركة المجمعات عالية الدقة التابعة لشركة روستيخ الحكومية بتزويد القوات (الروسية)، بمجموعة من آليات ديبيشا المسيرة، وهي عبارة عن منصات متعددة الوظائف يتم التحكم فيها عن بعد على هيكل بعجلات، وتم تجهيز المركبات بوحدات خاصة وتم تصنيعها كجزء من حجوزات الدولة".

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم المركبة يسمح بتركيب معدات مختلفة عليها، وبالتالي يمكن استخدام المنصة لمجموعة واسعة من المهام، وهي قادرة على نقل الحمولات التي يصل وزنها إلى 200 كيلوجرام، مثل المؤن أو الوقود أو المعدات، بسرعة إلى الخط الأمامي، وإخلاء الجرحى إلى الخطوط الخلفية.

وتتميز المركبة المسيرة، بنظام تعليق مستقل وقادر على المناورة بشكل كبير، ويمكنها السفر لمسافات طويلة بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ويتم توفير عناصر الروبوت "الإرساليات" من خلال مجمع الأجهزة والبرامج "بروميتي".