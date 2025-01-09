لبنان.. برّي يطالب النواب بعدم المغادرة لإعادة عملية انتخاب رئيس الجمهورية

وكالات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أعضاء البرلمان إلى عدم المغادرة خلال فترة الاستراحة؛ لإعادة عملية انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشلت الجولة الأولى في تحديده.

وأفضت عملية فرز أصوات النواب اللبنانيين لاختيار رئيس للجمهورية، إلى إعلان إعادة عملية التصويت لاختيار رئيس البلاد، إذ حصد المرشح الأبرز، قائد الجيش جوزيف عون 71 صوتا من بين 128، فيما امتنع 37 نائبا عن التصويت، وألغى رئيس البرلمان 20 صوتا، وتوزعت بقية الأصوات بين المرشحين الآخرين.

وشهدت جلسة انتخاب الرئيس اللبناني جدلا كبيرا، إذ وقعت مشادات كلامية وتراشقات لفظية بين نواب البرلمان المؤيدين لترشيح عون والمعارضين لما أسموه "الوصاية والتدخلات الخارجية".

وشكّك نواب لبنانيون، اليوم الخميس، في دستورية عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشيرين إلى "تدخلات خارجية واضحة".

‏وقال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، إن هناك وصاية خارجية تحكم عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

‏وذكرت تقارير إعلامية، وقوع مشادات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني خلال الجلسة المنعقدة لاختيار رئيس الجمهورية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن عددا من النواب اللبنانيين يعترضون مسبقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وقبل قليل، انطلقت جلسة البرلمان اللبنانية، المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد (الرئيس الـ14)، بعد اكتمال النصاب القانوني.

‌‏وأعلنت الوكالة اللبنانية، وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؛ لحضور جلسة انتخاب رئيس لبنان

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن نواب في حزب الله وأمل يتجهون للتصويت لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

ورجّح نواب لبنانيون، فوز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بانتخابات الرئاسة اللبنانية.

وتوافقت أحزاب المعارضة في لبنان، مساء أمس الأربعاء، على انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

‏وكان نواب المعارضة اللبنانية عقدوا اجتماعا لبحث مرشحها لانتخابات الرئاسة المقررة اليوم.

‏ودعت قوى المعارضة اللبنانية القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد.