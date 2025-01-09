انتخابات الرئاسة اللبنانية.. بدء عملية فرز الأصوات

وكالات

بدأت عملية فرز أصوات 128 نائبا في البرلمان اللبناني، بعد انتهاء التصويت.

وتم توزيع أوراق الاقتراع على النواب في البرلمان اللبناني، قبل قليل، تمهيدا لانطلاق عملية التصويت لاختيار رئيس للجمهورية في لبنان.

وشهدت بداية الجلسة مشادات وتراشقات لفظية متبادلة بين نواب في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس.

وشكّك نواب لبنانيون، اليوم الخميس، في دستورية عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشيرين إلى "تدخلات خارجية واضحة".

‏وقال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، إن هناك وصاية خارجية تحكم عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

‏وذكرت تقارير إعلامية، وقوع مشادات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني خلال الجلسة المنعقدة لاختيار رئيس الجمهورية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن عددا من النواب اللبنانيين يعترضون مسبقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وقبل قليل، انطلقت جلسة البرلمان اللبنانية، المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد (الرئيس الـ14)، بعد اكتمال النصاب القانوني.

‌‏وأعلنت الوكالة اللبنانية، وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؛ لحضور جلسة انتخاب رئيس لبنان

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن نواب في حزب الله وأمل يتجهون للتصويت لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

ورجّح نواب لبنانيون، فوز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بانتخابات الرئاسة اللبنانية.

وتوافقت أحزاب المعارضة في لبنان، مساء أمس الأربعاء، على انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

‏وكان نواب المعارضة اللبنانية عقدوا اجتماعا لبحث مرشحها لانتخابات الرئاسة المقررة اليوم.

‏ودعت قوى المعارضة اللبنانية القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد.