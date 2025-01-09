تزامنًا مع عملية الاقتراع.. تحضيرات للاحتفال بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيسا للبلاد- (فيديو)

بيروت - (د ب أ)

انتشرت صور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والأعلام اللبنانية على بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس، يأتي ذلك وسط تحضيرات للاحتفال بانتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وبدأت اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين.

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عاجـــــــــــــل



تحضيرات في بلدة قائد الجيش العماد جوزيف عون العيشية للإحتفال في حال انتخابه رئيساً.



🔻Com.اخبار🔻

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ويتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعلنت معظم الكتل النيابية تأييدها لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باستثناء تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي رفض دعم ترشيح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باعتباره يحتاج إلى تعديل دستوري.

كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها الرئيس بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.

ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل و حزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدّة الرئاسة.

ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر 2022، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.