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باكستان.. انفصاليون يهاجمون مكتبًا حكوميًا ويحرقون مركزًا للشرطة جنوبي غرب البلاد

12:06 م الخميس 09 يناير 2025

الشرطة الباكستانية

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كويتا (باكستان) - (أ ب)

أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، بقيام عشرات الانفصاليين المسلحين من البلوش، بالاستيلاء على مكتب حكومي وسرقة أحد البنوك وحرق جزء من مركز للشرطة يقع في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد، قبل أن يلوذوا بالفرار لدى وصول قوات الأمن.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير البلوش"، المحظورة، أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة خوزدار ببلوشستان.

ويقول المحللون إن الانفصاليين صاروا يشكلون تهديدا كبيرا للأمن القومي، شأنهم شأن حركة طالبان الباكستانية.

وذكرت السلطات أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال سهيل خالد، وهو أحد أفراد الشرطة المحلية، إن المتمردين لاذوا بالفرار عندما وصلت قوات الأمن، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة.

الشرطة الباكستانية باكستان الهجوم علي مكتب حكومي
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