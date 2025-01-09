خلال انتخاب رئيس لبنان.. بري يأمر بمسح المشادات بين النواب من مضبطة الجلسة

وكالات

أمر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يأمر بمسح المشادات بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب سليم عون من مضبطة الجلسة.

وشهدت جلسة انتخاب الرئيس الـ14 لـ لبنان، مشادات حا]ة في النواب في البرلمان اللبناني.

واندلعت مشادة كلامية، بين النائبة المستقلة بولا يعقوبيان والنائب عن التيار الوطني الحر سليم عون خلال جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

الجمهورية.

وشكّك نواب لبنانيون، اليوم الخميس، في دستورية عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشيرين إلى "تدخلات خارجية واضحة".

شجال حادّ في مجلس النواب اللبناني



سليم عون لبولا يعقوبيان: إنتِ المنحطة... وترد: حقير وواطي متلك متل تيارك بلا شرف pic.twitter.com/rc8GVoo4ul — Annahar النهار (@Annahar) January 9, 2025

وانطلقت جلسة البرلمان اللبناني، المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد (الرئيس الـ14)، اليوم الخميس، بعد اكتمال النصاب القانوني.

‌‏وأعلنت الوكالة اللبنانية، وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؛ لحضور جلسة انتخاب رئيس لبنان.