تايوان تجري بيانًا عمليًا للدفاعات البحرية ضد هجوم صيني محتمل

تايبيه - (أ ب)

أجرت تايوان اليوم الخميس، بيانا عمليا لدفاعاتها البحرية ضد هجوم صيني محتمل، فيما زادت التوترات مع بكين، في إطار استراتيجية متعددة المستويات لردع غزو من البر الرئيسي.

وأبرزت البحرية التايوانية الزوارق الهجومية السريعة "كوانج هوا 6" وطرادات طراز "تو تشيانج" في المياه القريبة من ميناء كاوهسيونج الأكبر في تايوان، وهو مركز كبير للتجارة الدولية الذي يعتبر مهما لعمليات إعادة الإمداد للقوات الصينية في حال القيام بإنشاء رأس جسر في الجزيرة.

وتحمل زوارق "كوانج هوا 6" التي يبلغ أفراد طاقهما 19 فردا صواريخ "هسيونج فينج 2" المضادة للطائرات والمطورة محليا وأظهرت قدرتها على النزول في البحر في حالة الطوارئ؛ لتعقب سفن العدو التي على وشك عبور حدود المنطقة المتاخمة لتايوان والتي تبلغ مساحتها 44 كيلومترا (24 ميلا بحريا)، وهي المساحة المسموح للحكومات فيها بعمل دفاعي.

وترسل الصين بشكل روتيني سفنا وطائرات لتحدي استعداد تايوان وقدرتها على مواجهة الدخلاء، مما يدفع تايوان لحشد المقاتلات وتفعيل أنظمة الصواريخ ونشر السفن الحربية.

وطالبت تايوان أمس الأربعاء، بإنهاء الصين نشاطها العسكري الجاري في المياه القريبة، وهو ما قالت إنه يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان ويعرقل الشحن والتجارة الدوليين.

وتتمحور استراتيجية تايوان ذات التضاريس الجبلية على مواجهة الجيش الصيني الأكبر بكثير بدفاع مرن نسبيا يمكنه الحيلولة دون عبور القوات الصينية للمضيق.

وقال رير أدميرال تشين مينج-فين قائد الأسطول البحري 192 المتخصص في رصد الألغام إن تدريبات اليوم الخميس، "تؤكد على فعالية الحرب غير المتكافئة والتزام تايوان بالاعتماد على الذات في الدفاع.. ونحن دائما مستعدون للرد بسرعة وبإمكاننا التعامل مع أي نوع من المواقف البحرية".