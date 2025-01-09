وكالات

وقعت مشادات وتراشقات لفظية متبادلة بين نواب في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، خلال الجلسة المنعقدة لاختيار رئيس الجمهورية.

وشكّك نواب لبنانيون، اليوم الخميس، في دستورية عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشيرين إلى "تدخلات خارجية واضحة".

شجال حادّ في مجلس النواب اللبناني



سليم عون لبولا يعقوبيان: إنتِ المنحطة... وترد: حقير وواطي متلك متل تيارك بلا شرف pic.twitter.com/rc8GVoo4ul — Annahar النهار (@Annahar) January 9, 2025

‏وقال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، إن هناك وصاية خارجية تحكم عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

‏وذكرت تقارير إعلامية، وقوع مشادات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني خلال الجلسة المنعقدة لاختيار رئيس الجمهورية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن عددا من النواب اللبنانيين يعترضون مسبقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وقبل قليل، انطلقت جلسة البرلمان اللبنانية، المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد (الرئيس الـ14)، بعد اكتمال النصاب القانوني.

‌‏وأعلنت الوكالة اللبنانية، وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؛ لحضور جلسة انتخاب رئيس لبنان

‌‏نواب لبنانيون يؤكدون للعربية أن جوزيف عون سيفوز بالرئاسة اليوم

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن نواب في حزب الله وأمل يتجهون للتصويت لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

ورجّح نواب لبنانيون، فوز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بانتخابات الرئاسة اللبنانية.

وتوافقت أحزاب المعارضة في لبنان، مساء أمس الأربعاء، على انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

‏وكان نواب المعارضة اللبنانية عقدوا اجتماعا لبحث مرشحها لانتخابات الرئاسة المقررة اليوم.

‏ودعت قوى المعارضة اللبنانية القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد.