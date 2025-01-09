بعد اكتمال النصاب.. النواب اللبناني ينعقد لاختيار رئيس جديد للبلاد

وكالات

انطلقت جلسة البرلمان اللبنانية، المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد (الرئيس الـ14)، اليوم الخميس، بعد اكتمال النصاب القانوني.

‌‏وأعلنت الوكالة اللبنانية، وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان؛ لحضور جلسة انتخاب رئيس لبنان

‌‏نواب لبنانيون يؤكدون للعربية أن جوزيف عون سيفوز بالرئاسة اليوم

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، بأن نواب في حزب الله وأمل يتجهون للتصويت لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للبنان، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

ورجّح نواب لبنانيون، فوز قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بانتخابات الرئاسة اللبنانية.

وتوافقت أحزاب المعارضة في لبنان، مساء أمس الأربعاء، على انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية.

‏وكان نواب المعارضة اللبنانية عقدوا اجتماعا لبحث مرشحها لانتخابات الرئاسة المقررة اليوم.

‏ودعت قوى المعارضة اللبنانية القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين وإنقاذ البلاد.