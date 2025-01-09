حكومة فنزويلا تتهم المرشح الرئاسي السابق بالتورط في مؤامرة انقلابية ضد الرئيس مادورو

كراكاس(أ ش أ)

اتهم وزير الداخلية في فنزويلا "ديوسدادو كابيلو" المرشح الرئاسي السابق "إنريكي ماركيز" - الذي تم توقيفه أول أمس الثلاثاء - بالتورط في مؤامرة انقلابية ضد الرئيس "نيكولاس مادورو" الذي سيؤدي اليمين الدستورية الجمعة رئيسا لولاية ثالثة.

وقال "كابيلو" على شاشة التلفزيون - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس- إن "ماركيز جزء من الانقلاب الذي أرادوا تنفيذه في فنزويلا".. مضيفا أن "ماركيز مرتبط بجرينجو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أعلنت السلطات أنها ألقت القبض عليه، وبصهر إدموندو غونزاليس أوروتيا، المعارض الذي يؤكد أنه هو الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية وليس مادورو".

وقرأ وزير الداخلية أيضا نصا، قال "إنه تم العثور عليه على حاسوب "ماركيز"، يقترح فيه هذا الأخير أن "يؤدي جونزاليس أوروتيا اليمين ويتولى السلطة" في التمثيل الدبلوماسي الفنزويلي في الخارج.