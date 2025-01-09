أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 803100 جندي منذ بدء العملية العسكرية

كييف- (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 803 آلاف و100 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس، إلى أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1430 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و731 دبابة و20 ألفا و221 مركبة مدرعة و21 ألفا و765 من النظم المدفعية و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1038 من أنظمة الدفاع الجوي و3014 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و14 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و33 ألفا و387 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و813 طائرة بدون طيار".