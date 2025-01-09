آليات الاحتلال تجرف شوارع مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

وكالات

نشرت صفحات محلية فلسطينية، مشاهد تظهر آثار عمليات التجريف والتدمير في شوارع مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية التي نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم في الساعات الأولى من اليوم الخميس وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

دمار واسع في مخيم نور شمس بطولكرم بعد عملية عدوانية شنها جيش الاحتلال عليه pic.twitter.com/UaFY1XyJ2X — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 9, 2025

وأوضحت الوكالة أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف وتخريب للشوارع والبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والإنترنت وسط المخيم وجهته الشمالية والتي تقع في حارات المدارس والخدمات والبلاونة ومربعة حنون وأبو الفول والعكاشة والمقاطعة، ما أدى إلى انقطاع تلك الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم.