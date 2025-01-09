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آليات الاحتلال تجرف شوارع مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

10:27 ص الخميس 09 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نشرت صفحات محلية فلسطينية، مشاهد تظهر آثار عمليات التجريف والتدمير في شوارع مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية التي نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم في الساعات الأولى من اليوم الخميس وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأوضحت الوكالة أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف وتخريب للشوارع والبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والإنترنت وسط المخيم وجهته الشمالية والتي تقع في حارات المدارس والخدمات والبلاونة ومربعة حنون وأبو الفول والعكاشة والمقاطعة، ما أدى إلى انقطاع تلك الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس عمليات التجريف
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