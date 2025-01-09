البث العبرية: كاتس وهاليفي سيجتمعان اليوم على خلفية التوتر بينهما

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي سيجتمعان اليوم على خلفية التوتر بينهما.

وتصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع أمس الأربعاء بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لهاليفي بالتعاون الكامل مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر 2023 والذي شنته المقاومة الفلسطينية.

وفي موقف نادر، رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة إكس "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان" وليس عبر وسائل الإعلام.