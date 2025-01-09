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شقيقة أسير إسرائيلي بغزة لنتنياهو: عليك طرح صفقة لإنهاء الحرب

09:50 ص الخميس 09 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

توجهت شقيقة أسير إسرائيلي بغزة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقول: "عليك طرح صفقة لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة، لنعرف إن كانت حماس فعلا هي التي ترفض".

وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلي عن وثيقة لم يكشف عنها سابقا تتضمن النقاط الأساسية لمفاوضات صفقة التبادل.

وتشمل الوثيقة خطة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين كافة على مراحل، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مع وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة حماس
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