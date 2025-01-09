رئيس فنزويلا يعلن إنشاء هيئة دفاعية لحماية الدستور وسيادة الدولة

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن إنشاء هيئة الدفاع الوطني المتكامل ODDI، والتي تكمن مهمتها في حماية دستور البلاد وسيادة الدولة.

وقال مادورو: "بعد الاصطدام بالتهديد الحقيقي الذي تموله حكومة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها، وكذلك الحكومات العميلة الموالية لها واليمين الفاشي المتطرف، قررنا تفعيل هيئة Oddi للدفاع عن دستور وسيادة البلاد. وهي ستكون الجهاز التنفيذي لمجلس الأمن القومي، وستكون تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية".

ووفقا له، ستكون هذه الهيئة، مؤسسة فنزويلية قوية تضمن الحق في السلام، إذ قال: "الحديث لا يدور عن المفهوم القديم للأمن القومي الوارد في كتيبات البعثة العسكرية لأمريكا الشمالية في ويست بوينت، بل عن المفهوم الذي بناه المؤسسون في عام 1999 على أساس الفكر البوليفاري للقائد هوغو تشافيز".

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة، ستنسق العمل على كافة المستويات، في التفاعل بين الشعب والسلطات، "من أجل مراعاة المبدأ الدستوري للمسؤولية المشتركة عن الحفاظ على الحرية والديمقراطية والسيادة والأمن والدفاع ضد أي تهديد داخلي أو خارجي".