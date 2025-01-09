‭6‬ قتلى خلال تدافع للحصول على تصاريح مجانية لزيارة معبد هندوسي في الهند

وكالات

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب آخرون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، في تدافع بجنوب الهند، بعد أن اصطف الآلاف أمام أحد أكثر المعابد الهندوسية زيارة للحصول على تصاريح زيارة مجانية، وفقا لما ذكرته الغد.

وأقامت السلطات نقاطا لإصدار التصاريح بداية من يوم الخميس للراغبين في زيارة معبد سري فينكاتيسوارا سوامي، المعروف شعبيا باسم تيروباتي، في ولاية أندرا براديش خلال الفترة من 10 إلى 19 يناير، وهي فترة يعتبرها السكان المحليون مباركة.

وبدأ الأفراد في الاصطفاف منذ وقت مبكر من يوم الأربعاء للحصول على التصاريح اللازمة لزيارة المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألفي عام.

وكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على إكس: "أشعر بالألم بسبب التدافع في تيروباتي بولاية أندرا براديش، قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم".