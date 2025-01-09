خلال 24 ساعة.. استشهاد 51 فلسطينيًا إثر هجمات إسرائيلية في قطاع غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد ما لا يقل عن 51 شخصا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، أن 78 شخصا أصيبوا خلال اليوم الماضي، وفقا لسكاي نيوز.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي، إن 3 من جنوده قتلوا خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية، قتل الجنود الثلاثة في الحادث نفسه، إلا أن الجيش لم يقدم تفاصيل إضافية في البداية.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة القتال، حيث قُتل قرابة 46 ألف شخص وجرح نحو 110 آلاف آخرين، وفقا للتقديرات الفلسطينية.