ترامب يصدر خريطة جديدة للولايات المتحدة تظهر فيها كندا وجرينلاند

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خريطة على صفحته في موقع "Truth Social" تظهر فيها جزيرة جرينلاند، إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه.

ولم يوضح ترامب معنى المنشور، إلا أنه في وقت سابق، نشر صورتين تظهران خريطة للولايات المتحدة وقد ضمت إليها كندا.

وعلق ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" على إحدى الصور التي تظهر الخريطة الموحدة للولايات المتحدة وجارتها الشمالية معا تحت العلم الأمريكي، قائلا: "أوه كندا"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أواخر ديسمبر 2024، قال ترامب إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة جرينلاند، "أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية"، وذلك تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.

وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء جرينلاند، موتي بوروب إجيدي، على كلام ترامب قائلا إن جرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".