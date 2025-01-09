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بقوة 4.9 درجة.. زلزالان يهزان إثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق

07:13 ص الخميس 09 يناير 2025

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وكالات

ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليل الأربعاء إلى الخميس، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبعد نحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.

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