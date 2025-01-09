رئيسة المكسيك تُهاجم ترامب وتقترح إعادة تسمية الولايات المتحدة بـ"أمريكا المكسيكية"

وكالات

هاجمت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، الرئيس الأمريكي المنتىخب دونالد ترامب، إذ قالت: "إنه يعيش في الماضي".

وقالت رئيسة المكسيك، إن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا، وذلك في رد على تصريحات ترامب عن تغيير اسم المسطح المائي، إذ كان قد تحدث الثلاثاء، عن تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت كلاوديا شينباوم "أعتقد أنهم ينقلون معلومات خاطئة للرئيس المنتخب ترامب وأخبروه أن فيليبي كالديرون ما زال رئيسا".

وكان كالديرون رئيسا للمكسيك بين عامي 2006 و2012.

وقالت شينباوم: "لكن لا، الأمر في المكسيك يرجع للشعب".

وعرضت خلال مؤتمر صحفي خريطة توضح المساحة السابقة للمكسيك التي كانت تشمل أراضي أصبحت الآن جزءا من الولايات المتحدة، إذ قالت متهكمة: "أمريكا المكسيكية، هذا ظريف فيما يبدو".

وكان ترامب أثار ردود فعل غاضبة إزاء تصريحات حول إعادة السيطرة على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية 51، بالإضافة إلى محاولاته لشراء وضم جرينلاند.