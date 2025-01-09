القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة في اليمن
وكالات
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: "نفذت CENTCOM ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة ACW داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم 8 يناير"، بحسب سكاي نيوز.
وأضاف البيان: "استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية أو معداتها.
واختم البيان: "تأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة".
فيديو قد يعجبك: