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القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة في اليمن

06:19 ص الخميس 09 يناير 2025

الغارات الأمريكية البريطانية علي المن أرشيفية

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وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: "نفذت CENTCOM ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة ACW داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم 8 يناير"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف البيان: "استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن حربية وسفن تجارية تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"، مشيرا إلى أنه ‏لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية أو معداتها.

واختم البيان: "‏تأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة".

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