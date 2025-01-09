دونالد ترامب: لن نسمح للصين بإدارة قناة بنما

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه لن يسمح للصين بإدارة قناة بنما، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب في حديث مع الصحفيين في واشنطن: "لقد أعطوها لهم مقابل دولار واحد، والآن يطلبون المزيد من المال من السفن الأمريكية، نحن لن نسمح بحدوث ذلك، الصين تدير قناة بنما، لن نسمح بحدوث ذلك".

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ بالفعل مناقشات مع السلطات في بنما بشأن القناة التي ينوي إعادتها إلى سيطرة الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنهم يتقاضون رسوما من أسطولنا البحري أكثر مما يتقاضونه من سفن الدول الأخرى، إنهم يضحكون علينا اعتقادا منهم بأننا أغبياء، لكننا لم نعد أغبياء بعد الآن..يتم حاليا مناقشة قناة بنما معهم مباشرة".

ووفقا لترامب، فإن سلطات بنما "انتهكت كل بند من بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة بعد أن تم تسليم هذه السلطات السيطرة على القناة".