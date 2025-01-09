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قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض مشاريع الانقسام

05:59 ص الخميس 09 يناير 2025

قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي

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وكالات

أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.

وقال عبدي، إن لقاء إيجابيا جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا: "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة".

وأكد على دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين، معتبرا أنه يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أهمية إشراك الأكراد السوريين في العملية الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى دورهم "كحلفاء لباريس وواشنطن في مكافحة تنظيم "داعش"".

وشدد بارو على أهمية مشاركة الأكراد في العملية الانتقالية في سوريا، مؤكدا أنها "خطوة ضرورية".

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