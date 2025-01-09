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مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة

01:40 ص الخميس 09 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة في وقت سابق من اليوم ذاته، وفقا لروسيا اليوم.

والقتلى الثلاثة رقباء في الجيش تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما، وهم تابعون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تعرض الجنود لعبوة ناسفة كبيرة انفجرت في دبابة في بيت حانون.

وفي نفس الهجوم أصيب 3 جنود آخرين، بما في ذلك ضابط في حالة خطيرة، حسب الجيش.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 401.

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