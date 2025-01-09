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كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار في قلقيلية شمالي الضفة الغربية

01:21 ص الخميس 09 يناير 2025

كتائب القسام

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وكالات

أعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت أمس الأربعاء، في قرية الفندق بقلقيلية شمالي الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة.

وأشارت إلى تنفيذ عملية قرية الفندق بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، التي نُفذت الإثنين الماضي.

وأوضحت أن مقاتليها أجهزوا على 3 إسرائيليين، أحدهم ضابط شرطة، وأصابوا آخرين بجراح متفاوتة قبل أن ينسحبوا ويعودوا إلى قواعدهم.

وأشارت كتائب القسام إلى دور شهيدها جعفر أحمد دبابسة، كعقل مدبر للعملية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة.

وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 3 جنود في معارك في شمال القطاع، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ أكثر من 15 شهرا.

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