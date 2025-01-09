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لأول مرة منذ 4 سنوات.. ترامب يتوجّه إلى مبنى الكونجرس

12:49 ص الخميس 09 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن - (أب)

يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى مبنى الكونجرس (الكابيتول هيل) في وقت متأخر اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي؛ للاجتماع بشكل خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الوقت الذي يكافح فيه قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ للتوصل إلى استراتيجية للتعامل مع أولوياته التشريعية مع تولي الحزب السلطة في واشنطن.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ترامب مبنى الكونجرس منذ أن ترك منصبه قبل أربع سنوات، ومن المتوقع أيضا أن يشيد بالرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي يرقد جثمانه في القاعة المستديرة قبل مراسم الجنازة غدا الخميس.

وقد أعطى ترامب للجمهوريين في الكونجرس إشارات متضاربة، في الوقت الذي يتم فيه البحث عن النهج الأفضل.

ويركز الحزب الجمهوري على التخفيضات الضريبية وأمن الحدود والأموال اللازمة لترحيل المهاجرين، والجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الطاقة من النفط والغاز، وهي أولويات الجمهوريين الذين يأتون إلى البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

ترامب الحزب الجمهوري مبنى الكونجرس جيمي كارتر
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