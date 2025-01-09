خبراء أمميون: القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة قتلت مئات الأشخاص في الكونغو خلال أشهر

نيويورك - (د ب أ)

قال خبراء من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن ميليشيا إسلامية لها صلات بتنظيم الدولة (داعش) قتلت أكثر من 650 مدنيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة بين يونيو وأوائل نوفمبر، في واحدة من أكثر الحملات دموية التي قامت بها الجماعة على الإطلاق.

وقال الخبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير أولي إن القوات الديمقراطية المتحالفة، التي تعارض حكومة أوغندا من شمال شرق الكونغو الغني بالذهب والنفط، هاجمت المدنيين بعد عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعة نفذها جنود كونغوليون وأوغنديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إن الجماعة قتلت أكثر من 200 شخص في يونيو وحده، وهو الشهر الأكثر دموية منذ تجدد هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة اعتبارا من عام 2021.

وقال الخبراء إن الميليشيا، التي نشأت في أوغندا قبل أكثر من عقدين من الزمن، يبدو أنها قامت بتحسين اتصالاتها مع تنظيم الدولة في العراق والشام.

وأعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن أكثر من 111 هجوما للقوات الديمقراطية المتحالفة بين يونيو وأكتوبر، وفقا للتقرير.